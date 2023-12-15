ПВО России сбила 4 беспилотника ВСУ над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщил региональный губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он также попросил жителей сохранять спокойствие. Система ПВО продолжает работу, указал он.

Ранее Минобороны РФ в своем телеграм-канале сообщало о том, что средства ПВО сбили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа. Попытка украинской стороны совершить террористическую атаку на территории России была пресечена около 17:30 по московскому времени.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских БПЛА над Калужской и Московской областями. Попытку террористической атаки пресекли в ночное время.

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА