Система ПВО сработала над Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе над Курском работает российская система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, обошлось без пострадавших.

Он рассказал, что снарядами украинской армии была повреждена кровля производственного помещения. В ходе осмотра территории также обнаружили разрушения хозпостроек.



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