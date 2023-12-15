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15 декабря, 17:51

Происшествия

Система ПВО сработала над Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В небе над Курском работает российская система противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, обошлось без пострадавших.

Он рассказал, что снарядами украинской армии была повреждена кровля производственного помещения. В ходе осмотра территории также обнаружили разрушения хозпостроек.

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