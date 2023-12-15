Два москвича украли тую на востоке столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое молодых людей украли тую на востоке Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Буденного. Сначала злоумышленники увидели на огороженной территории одной организации дерево, похожее на ель. Они проникли на объект, вырвали тую из грунта, перекинули через забор, а затем донесли до дома.

Позже полицейские вычислили молодых людей, а похищенная туя стояла в квартире у одного из них. Стоимость дерева оценили в 5,7 тысячи рублей. В итоге фигурантам 17 и 18 лет предъявили обвинение по статье 158 УК РФ "Кража".

Ранее полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина на Комсомольской площади. Материальный ущерб составил свыше 230 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о краже. Теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.