Неизвестные избили и ограбили священника в Ленинградской области

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Неизвестные напали на настоятеля храма в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что злоумышленники проникли в дом его родственника священника, избили мужчину и надели наручники, после чего, отобрав телефон и ключи от сейфа, скрылись.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Пострадавшего осматривают медики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве неизвестный попутчик избил мужчину в такси и похитил у него 17 тысяч рублей и два мобильных телефона. У мужчины зафиксировано сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Правоохранители проводят проверку.