Автомобиль загорелся в результате ДТП на МКАД

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на МКАД в районе Ярославского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как рассказал представитель ведомства Агентству "Москва", после удара одна из машин самовоспламенилась. В ГИБДД отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

В пятницу вечером, 14 декабря, авария произошла на 91-м километре Московской кольцевой автодороги. В итоге один человек погиб, еще один пострадал. Участниками ДТП, случившегося в районе съезда на Осташковское шоссе, стали грузовик Renault и легковушка Opel.