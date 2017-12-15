По делу Захарченко завершены следственные действия по трем эпизодам

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Завершено расследование трех эпизодов уголовного дела против бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Речь идет о двух взятках и воспрепятствовании производству предварительного расследования. В ближайшее время обвиняемый и его адвокаты приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник – сотрудник правоохранительных органов – инициировали проверки нескольких фирм, предпринимателя, занятого поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Целью мероприятий было получение взятки. Бизнесмен решил передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов. Изначально правоохранители требовали вознаграждение в пять миллионов долларов.

Затем в 2015 году от соучастников поступило требование предоставить им 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой обвиняемый сэкономил более 3,5 миллиона рублей. Это расценили как взятку в виде услуг имущественного характера.

В 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Среди имущества была крупная сумма денег, а также 12 дорогостоящих квартир. Всего было 27 объектов недвижимости. Устанавливается происхождение изъятых денежных средств. По данным следователей, уже можно утверждать, что они получены незаконным путем, в том числе в качестве взяток. Сообщалось, что арестованные деньги и недвижимость полковника Дмитрия Захарченко обратили в доход в пользу государства.

Следствием продолжается расследование еще двух эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко и выявление других эпизодов его преступной деятельности. Соучастник обвиняемого находится в розыске.

Ранее сообщалось, что полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено новое обвинение. На этот раз сразу по трем эпизодам получения взятки: дисконтной карты ресторана, 800 тысяч долларов и поездки в Сочи.