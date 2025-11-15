15 ноября, 13:04Происшествия
Движение на Калужском шоссе в ТиНАО затруднено из-за аварии
Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"
ДТП произошло на Калужском шоссе, а именно возле деревни Десна в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.
Департамент транспорта Москвы предупредил, что на данном участке движение затруднено на 1,2 километра. В связи с этим водителей попросили воспользоваться альтернативными маршрутами.
В свою очередь, источник сообщил Агентству "Москва", что в деревне Десна автомобиль врезался в столб. В машине в момент происшествия находились мужчина и женщина.
"Один человек был зажат в салон", – уточнили изданию.
В результате ДТП мужчина погиб, а женщина была доставлена в больницу.
Ранее автомобиль упал с 3-го этажа паркинга на юге Москвы. По предварительным данным, машина пробила ограждение и рухнула на улице Газопровод.
Выяснилось, что водитель перепутал педали газа и тормоза. В салоне авто находились два человека. Как сообщили в столичном главке МВД России, в результате никто не пострадал.
