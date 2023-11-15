Исполнительный директор ЮНИСЕФ попала в ДТП на пути к КПП "Рафах" – СМИ

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Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что автомобиль Рассел попал в аварию 14 ноября на территории Египта. Из-за полученных в ДТП травм она отложила свой визит в Израиль.

В ЮНИСЕФ предположили, что по пути на КПП "Рафах", который расположен между Египтом и сектором Газа, автомобиль наехал на большую яму либо пытался объехать ее.

В результате авто упало в кювет и перевернулось набок. Исполнительный директор получила значительные ушибы, но ее травмы не считаются серьезными, уточнили организации.

Ранее Рассел от имени детского фонда ООН призвала к немедленному освобождению израильских детей, похищенных ХАМАС. В самом начале обострения конфликта, по данным ЮНИСЕФ, в Газе погибли более 2 000 детей с начала эскалации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти данные ужасными. Так, только за 2 недели с начала обострения каждые 10 минут в секторе Газа погибал ребенок.

По последним данным Минздрава Палестины, жертвами израильских ударов в Газе стали уже 4 609 детей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу