Более 2,3 тысячи детей погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта – ЮНИСЕФ

Фото: ТАСС/AP/Hatem Moussa

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибли 2 360 детей, еще 5 364 ребенка получили различные ранения. Об этом сообщается на сайте Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Также отмечается, что более 30 израильских детей погибли, и еще десятки остаются в плену в секторе Газа.

"Убийства и калечение детей, похищения детей, нападения на больницы и школы, а также отказ в гуманитарном доступе представляют собой грубые нарушения прав детей", – заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Адель Ходр.

В ЮНИСЕФ в срочном порядке призвали все стороны конфликта договориться о прекращении огня, а также предоставить гуманитарный доступ и освободить всех заложников.

"Даже у войны есть правила. Гражданское население должно быть защищено – особенно дети – и необходимо приложить все усилия, чтобы пощадить их при любых обстоятельствах", – добавил Ходр.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что число погибших россиян с начала эскалации палестино-израильского конфликта достигло 19 человек. По его словам, Россия на протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем Востоке "накаляется и грозит взрывом".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС