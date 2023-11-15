Двое детей отравились угарным газом в квартире в Королеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Двое детей оказались в больнице в результате отравления угарным газом в квартире в Королеве. Прокуратура Московской области рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Предварительно установлено, что вечером 14 ноября двое детей 4 и 7 лет были госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом "отравление угарным газом", – говорится в публикации.

Как отмечает надзорное ведомство, сейчас пострадавшим ничего не угрожает, врачи предоставили им необходимую помощь.

Родители рассказали, что в квартире недавно была заменена газовая колонка и отсутствовала тяга в дымоходе.

Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей, в рамках которой специалисты оценят действия ответственных лиц, которые должны были обеспечить безопасность газового оборудования.

Ранее семейная пара насмерть отравилась газом в городе Кстово Нижегородской области.

По данным следствия, в доме на улице Мира обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 33-летней супруги. Во время осмотра следователи не выявили видимых телесных повреждений. Назначены технические и судебно-медицинские экспертизы.



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