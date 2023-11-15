15 ноября, 11:50Происшествия
Не менее 38 человек погибли в ДТП с автобусом на севере Индии
Фото: hindustantimes.com
Автобус упал со склона в северной индийской территории Джамму и Кашмир, сообщает газета Hindustan Times.
Жертвами аварии стали не менее 38 человек. Всего в транспортном средстве находились 55 человек.
ДТП произошло в горной местности вблизи района Дода – автобус съехал с дороги и опрокинулся вниз по крутому склону примерно на 200 метров. На месте трагедии работают спасатели.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал денежные компенсации пострадавшим и семьям жертв аварии.
Ранее пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Свободном в Амурской области. В результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.
По данным прокуратуры Приамурья, ДТП произошло днем 13 ноября на автомобильном мосту по улице Михайло-Чесноковского. Водитель автобуса Hyundai, следующего по маршруту № 43 общественного транспорта, столкнулся со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник".
Читайте также