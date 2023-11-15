Не менее 38 человек погибли в ДТП с автобусом на севере Индии

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Автобус упал со склона в северной индийской территории Джамму и Кашмир, сообщает газета Hindustan Times.

Жертвами аварии стали не менее 38 человек. Всего в транспортном средстве находились 55 человек.

ДТП произошло в горной местности вблизи района Дода – автобус съехал с дороги и опрокинулся вниз по крутому склону примерно на 200 метров. На месте трагедии работают спасатели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал денежные компенсации пострадавшим и семьям жертв аварии.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Свободном в Амурской области. В результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.

По данным прокуратуры Приамурья, ДТП произошло днем 13 ноября на автомобильном мосту по улице Михайло-Чесноковского. Водитель автобуса Hyundai, следующего по маршруту № 43 общественного транспорта, столкнулся со стоящим на дороге грузовиком ГАЗ, принадлежащим МУП "Дорожник".