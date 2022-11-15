Сосед рассказал о мужчине, который ранил полицейских в Анапе

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, ранивший троих полицейских в Анапе, был молчаливым и тихим. Об этом РЕН ТВ рассказал его сосед.

По его словам, тот все время ездил на велосипеде. Кроме того, у мужчины была охотничья собака.

"Он, по ходу, ветеран боевых действий, заряженный он дома сидел. Пистолет был", – рассказал сосед.

По его словам, мужчина открыл огонь по правоохранителям со второго этажа. Штурм же, добавил очевидец, длился около часа.

Накануне сотрудники энергосбытовой компании приехали к дому 56-летнего местного жителя для отключения электричества за неуплату. Их сопровождали полицейские. Мужчина агрессивно отреагировал на решение об отключении и ранил полицейских. После он открыл стрельбу в сторону сотрудника следственного отдела и забаррикадировался в доме.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!