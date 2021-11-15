Сооснователь группы "Ногу свело!" рассказал о своем состоянии после обстрела в Москве

Фото: instagram.com/yakomulsky

Сооснователь группы "Ногу свело!" Антон Якомульский в разговоре с Москвой 24 рассказал, как себя чувствует после нападения на него и его супругу в центре столицы.

Ранее на своей странице в Instagram Якомульский сообщил, что неизвестный выстрелил в него из газового пистолета после того, как он заступился за свою жену во время конфликта.





Антон Якомульский сооснователь группы "Ногу свело!" Нормально мы себя с женой чувствуем. Я пока не хочу обсуждать эту ситуацию, пока мы не разберемся.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что инцидент произошел около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал. Отмечается, что Якомульского и его супругу доставили в больницу с химическими ожогами глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию. По данному факту проводится проверка, заключили в ведомстве.

