Сооснователь группы "Ногу свело!" рассказал о своем состоянии после обстрела в Москве

10:43
Фото: instagram.com/yakomulsky
Сооснователь группы "Ногу свело!" Антон Якомульский в разговоре с Москвой 24 рассказал, как себя чувствует после нападения на него и его супругу в центре столицы.
Ранее на своей странице в Instagram Якомульский сообщил, что неизвестный выстрелил в него из газового пистолета после того, как он заступился за свою жену во время конфликта.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что инцидент произошел около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал. Отмечается, что Якомульского и его супругу доставили в больницу с химическими ожогами глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию. По данному факту проводится проверка, заключили в ведомстве.
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