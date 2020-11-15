Бабушка сестер Хачатурян умерла в столице

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей, умерла в столице. Причиной смерти Лидии Хачатурян могла стать сердечная недостаточность, заявил ТАСС источник из окружения семьи.

Ей был 81 год. "Предположительно, от острой сердечной недостаточности", – говорится в сообщении. Как уточнил собеседник, мать Хачатуряна после его смерти очень переживала трагедию в семью. Она также переболела COVID-19, добавил источник.

Смерть бабушки была подтверждена адвокатом потерпевшей стороны Юлией Нитченко.

До этого Лидия Хачатурян лишила внучек наследства и считала, что они виновны в смерти сына. Пожилую женщину признали потерпевшей стороной.

Старших сестер Хачатурян обвиняют в умышленном убийстве. 27 июля 2018 года они нанесли многочисленные удары молотком и ножом своему отцу. Он скончался в результате полученных травм.

Позже выяснилось, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Это подтвердили результаты биологических экспертиз.

3 августа суд продлил Крестине и Ангелине меру пресечения в виде запрета определенных действий и участия в публичных массовых мероприятиях. Также, согласно решению суда, они не имеют права пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ. Ранее началось рассмотрение по существу дела младшей сестры Хачатурян Марии.