Спасатели локализовали пожар в доме на западе столицы

Фото: МЧС России

В Дорогомилово был локализован пожар на крыше жилого дома. Об этом заявили представители ГУ МЧС РФ по городу, сообщает Агентство "Москва".

"Пожар по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1 локализован. Площадь пожара – 50 квадратных метров", – говорится в сообщении экстренного ведомства.

Ранее говорилось, что в Москве горит историческое здание. В горящем доме когда-то жили актер Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук, шахматист Лев Полугаевский, певица Любовь Казарновская, телеведущая Ольга Шелест.