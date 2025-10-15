Форма поиска по сайту

15 октября, 10:33

Происшествия

В Свердловской области введен режим реагирования на возможную атаку БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Свердловской области введен режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента информационной политики.

В связи с этим на территории области могут вводиться временные ограничения на работу мобильного интернета. При этом все госучреждения функционируют в штатном режиме, а на предприятиях введен особый порядок реагирования.

В свою очередь, специальные службы продолжают контролировать оперативную обстановку в Свердловской области.

Ранее беспилотная опасность была впервые объявлена в Челябинской области. МЧС России предупредило местных граждан о возможной угрозе падения БПЛА.

