Фото: depositphotos/Afotoeu

Беспилотная опасность впервые объявлена в Челябинской области. Об этом следует из сообщения в приложении МЧС России.

Ведомство предупредило местных жителей о возможной угрозе падения БПЛА.

В ночь на 15 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 59 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 17 беспилотников удалось уничтожить над Ростовской областью, 12 – над Волгоградской областью, а 11 – над Белгородской областью.

Кроме того, 9 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, 4 – над Крымом, а по 1 беспилотнику – над Брянской, Курской и Орловской областями. Также 3 дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.

