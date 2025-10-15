15 октября, 10:13Происшествия
Беспилотная опасность впервые объявлена в Челябинской области
Фото: depositphotos/Afotoeu
Беспилотная опасность впервые объявлена в Челябинской области. Об этом следует из сообщения в приложении МЧС России.
Ведомство предупредило местных жителей о возможной угрозе падения БПЛА.
В ночь на 15 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 59 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 17 беспилотников удалось уничтожить над Ростовской областью, 12 – над Волгоградской областью, а 11 – над Белгородской областью.
Кроме того, 9 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, 4 – над Крымом, а по 1 беспилотнику – над Брянской, Курской и Орловской областями. Также 3 дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.