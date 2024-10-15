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Пожар площадью 1 050 "квадратов" произошел на складе в Иркутской области
Фото: МЧС России
Пожар на складе тушат в Иркутской области, на данный момент он локализован на площади 1 050 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Ангарске горит кровля здания на 1 050 "квадратах". Пожар уже локализован. Пострадавших нет", – указано в сообщении.
В тушении огня задействованы 39 специалистов и 11 единиц техники, добавили в МЧС.
До этого пожар площадью 800 "квадратов" вспыхнул в помещениях хлебопекарни в Туле. Позже огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.