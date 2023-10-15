Армия Израиля зафиксировала пуск девяти ракет из Ливана

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Девять ракет было выпущено с территории Ливана по объектам в Израиле, система ПВО перехватила пять ракет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильскую армию.

Отмечается, что ракеты были выпущены после сообщений о сиренах, которые прозвучали на севере Израиля. ЦАХАЛ наносит удар по месту запуска в Ливане.

Боевые действия между Израилем и Палестиной ведутся с 7 октября. Эскалации конфликта послужил выпуск нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства со стороны Газы.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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