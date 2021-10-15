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Происшествия

14:53

В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

происшествия

Фото: СК РФ

В Астраханской области задержали мужчину, сбежавшего из ульяновской колонии-поселения, которого подозревают в изнасиловании школьницы в Волгограде. Как сообщается на сайте СК РФ, перед задержанием он совершил еще одно изнасилование – в Астрахани.

Известно, что в Астрахани подозреваемый похитил мобильный телефон местной жительницы, угрожая ножом, и изнасиловал ее. По данному факту возбудили уголовное дело.

"15 октября подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний житель Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Волгоградской области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Милохов изнасиловал в Кировском районе Волгограда 15-летнюю школьницу, возвращавшуюся домой. После этого он скрылся.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители арестовали троих мужчин по обвинению в изнасиловании трех несовершеннолетних девушек. Обвинение предъявлено неработающим мужчинам 1985, 1993 и 2001 годов рождения.

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