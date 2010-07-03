Два российских туриста госпитализированы после ДТП в Турции

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Два российских туриста попали в больницу после ДТП с автобусом, которое произошло в турецкой Анталье, передает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ.

По словам собеседника агентства, автобус, в котором ехали россияне, перевернулся в районе Кумлуджа. Пострадавших доставили в местную больницу с травмами средней тяжести.

Ранее 22 российских туриста пострадали в ДТП в Анталье. Все они находились на отдыхе в курортной зоне Кемера. Автобус вез людей в аэропорт и перевернулся по дороге.

От помощи врачей отказались семь человек. Их доставили сразу в аэропорт. В больницах оказались 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних.