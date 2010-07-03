Восемь россиян в Турции остаются на лечении после ДТП

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Восемь россиян пока остаются на лечении в Турции после ДТП в Анталье. Об этом сообщила пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова.

Сотрудники генконсульства посетили пострадавших, поговорили с врачами, получили актуальную информацию о состоянии пациентов.

"По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию еще на одни сутки", – передает слова Касимовой ТАСС.

Решение об их выписке примут в ближайшие дни.

22 российских туриста пострадали в ДТП в Анталье. Все туристы находились на отдыхе в курортной зоне Кемера. Автобус вез людей в аэропорт и перевернулся по дороге.

От помощи врачей отказались семь человек. Их доставили сразу в аэропорт. В больницах оказались 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних.