Крымский мост в Москве был поврежден проходившей баржей

Крымский мост в Москве повредила проходившая под ним баржа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Гормост".

Стрела находившегося на барже крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался от балки и повис. Несущие конструкции моста не пострадали, сейчас идет демонтаж поврежденного элемента, отметили в учреждении.

Сообщается также, что мост функционирует в обычном режиме.

Крымский мост является местом притяжения горожан. С него открывается панорамный вид на Парк Горького, храм Христа Спасителя и Москву-реку.

Мост состоит из подвесной конструкции, что делает его единственным в столице в своем роде. Появился мост в 1938 году. Масштабная его реконструкция состоялась в 2001 году. А начиная с 2007 года он включен в реестр охраняемых объектов культурного наследия города.