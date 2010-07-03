СК начал проверку по факту пропажи вертолета в Якутии

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Следственный комитет организовал проверку по факту пропажи вертолета в Якутии. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что воздушное судно Eurocopter BO-105 13 сентября в 18:00 по местному времени вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан-Усть-Нера для перевозки рыбы.

На борту самолета находились три человека – пилот и два пассажира. Уточняется, что самолет перестал выходить на связь при движении в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района.

Сейчас проходят поиски пропавшего самолета. Известно, что воздушное судно принадлежало ООО "Нера-Антагачан", который ведет работы по добыче руды и драгметаллов.

11 августа пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.

