СК начал проверку по факту пропажи вертолета в Якутии

Следственный комитет организовал проверку по факту пропажи вертолета в Якутии. Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что воздушное судно Eurocopter BO-105 13 сентября в 18:00 по местному времени вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района – озеро Аяма – ручей Уточан-Усть-Нера для перевозки рыбы.
На борту самолета находились три человека – пилот и два пассажира. Уточняется, что самолет перестал выходить на связь при движении в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района.
Сейчас проходят поиски пропавшего самолета. Известно, что воздушное судно принадлежало ООО "Нера-Антагачан", который ведет работы по добыче руды и драгметаллов.
11 августа пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.
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