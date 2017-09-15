Лондонская полиция рассматривает взрыв в метро как теракт

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Власти Великобритании рассматривают взрыв, произошедший на станции "Парсонс-Грин" в лондонском метро, как теракт. Об этом заявил представитель полиции, пишет Лента.ру со ссылкой на BBC News.

"Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", – сказал собеседник телеканала.

Однако экс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Великобритании генерал-майор Чип Чапман заявил, что взрывное устройство, обнаруженное в лондонской подземке, не похоже на взрывчатку боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 сентября, в лондонском метро прогремел взрыв. Несколько пассажиров получили ожоги лица, однако сколько всего пострадавших в результате инцидента, пока неизвестно. По некоторым данным, взорвалось содержимое сумки, оставленной неизвестным возле двери вагона.