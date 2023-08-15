ФСБ пресекла канал распространения экстремисткой литературы в ДНР

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Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) пресекли на ее территории канал распространения литературы экстремистского характера. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике в городе Волноваха пресечен канал распространения украинской литературы с экстремистским содержанием", – говорится в сообщении.

При обысках сотрудники спецслужб изъяли более 1,5 тысячи книг, изданных с 2014 по 2022 год. В их числе были материалы с содержанием героизации Степана Бандеры, Романа Шухевича, а также книги с пропагандой ЛГБТ. Оттуда же изъяли учебные пособия для школьников 10–11 классов по военным стандартам НАТО.

В свою очередь, исполняющая обязанность директора волновахской библиотеки Татьяна Лата сообщила, что замена литературного фонда в учреждении началась в 2014 году. Тогда в библиотеке стали менять российские книги на украинские.

Владимир Путин ранее заявил, что для новых регионов РФ закупят более 2,5 миллиона книг русских классиков. Кроме того, жители новых регионов получат доступ к электронным ресурсам, на которых будет можно бесплатно читать произведения классической литературы.

