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Происшествия

14:57

Актрису Энн Хеч отключили от систем жизнеобеспечения

происшествияшоу-бизнес

Фото: ТАСС/Zuma/Nancy Kaszerman

Американскую актрису Энн Хеч, которая находилась в состоянии комы после автокатастрофы, отключили от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает Deadline.

"Энн Хеч была мирно отключена от систем жизнеобеспечения", – заявил ее представитель.

Он пояснил, что медики нашли реципиентов для органов актрисы.

6 августа актриса попала в серьезную аварию. Сперва она врезалась в гараж на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, а через несколько километров въехала в жилой дом в районе Мар-Виста. В результате столкновения автомобиль звезды загорелся. Ее госпитализировали с сильными ожогами.

12 августа медики зафиксировали у 53-летней Хеч смерть мозга, однако система ИВЛ поддерживала жизнеспособность других систем ее организма. Близкие решили отключить актрису от аппарата после того, как ее органы проверят на донорство, поскольку актриса заявляла о желании стать донором после смерти.

Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна по ролям в фильмах "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". Всего ее послужной список насчитывает несколько десятков картин.

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