Пострадавшую в ДТП актрису Энн Хеч отключат от жизнеобеспечения – СМИ

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Американскую актрису Энн Хеч отключат от системы жизнеобеспечения, сообщает "Газета.ру". Врачи оценивают ее состояние как критическое.

Медики диагностировали у 53-летней артистки смерть мозга. Технически она еще жива благодаря системе ИВЛ.

"Энн Хеч перенесла катастрофическую черепно-мозговую травму, у нее нет шансов выжить", – говорится в сообщении.

Близкие Хеч решили отключить ее от аппарата жизнеобеспечения после того, как ее органы проверят на донорство. Ранее актриса заявляла о желании стать донором после смерти, и теперь ее семья планирует отдать часть органов звезды нуждающимся.

6 августа актриса попала в серьезную аварию. Сперва она врезалась в гараж на улице Уолгроув-авеню, а через несколько километров въехала в жилой дом в районе Мар-Виста. В результате столкновения автомобиль звезды загорелся. Ее госпитализировали с сильными ожогами.

Энн Хеч родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна по ролям в фильмах "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". Всего ее послужной список насчитывает несколько десятков картин.