Иллюстратор Жан-Жак Семпе умер на 90-м году жизни

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Известный французский карикатурист Жан-Жак Семпе скончался в возрасте 89 лет, сообщает "Газета.ру".

"11 августа 2022 года в возрасте 89 лет мирно скончался карикатурист Жан-Жак Семпе в загородном доме в окружении жены и близких друзей", – приводятся в сообщении слова его биографа и друга Марка Лекарпантье.

Семпе работал совместно с Рене Госинни над книгой "Маленький Николя", являлся автором множества обложек The New Yorker, а также выпускал колонку комиксов для Paris Match. В 2006 году был удостоен титула командора ордена Искусств и литературы.