На МКАД в районе Киевского шоссе затруднено движение из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе столкнулись четыре автомобиля, из-за чего на данном участке затруднено движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 44 километре МКАД на внутренней стороне произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Движение личного транспорта затруднено на 3,5 километра", – говорится в сообщении.

Также в департаменте добавили, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее на 43-м километре МКАД загорелась машина. Перед съездом на Киевское шоссе образовался двухкилометровый затор.