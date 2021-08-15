Путин наградил орденами Мужества летчиков, погибших при крушении Бе-200 в Турции

10:11
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края/РИА Новости
Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества летчиков, погибших в результате крушения самолета Бе-200 в ходе тушения лесных пожаров в Турции. Документ опубликован на портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича – подполковника (посмертно), Карасева Вадима Александровича – подполковника (посмертно), Кузнецова Евгения Викторовича – полковника (посмертно), Омельченко Николая Олеговича – старшего лейтенанта (посмертно), Чубарова Юрия Вадимовича – старшего сержанта (посмертно)", – говорится в указе.
Пожарный самолет Бе-200 разбился на юго-востоке Турции 14 августа. Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек, пятеро из российской команды и трое – представители министерства лесного хозяйства Турции.
Лесные пожары в Турции начались недалеко от туристического города Анталья 28 июля. Из-за жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов.
В Турции проводят судебную и технические экспертизы после крушения самолета Бе-200
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