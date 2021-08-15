При крушении Бе-200 в Турции погиб летчик Евгений Кузнецов

08:35
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
При крушении пожарного самолета Бе-200 на юго-востоке Турции погиб известный российский летчик полковник Евгений Кузнецов, рассказала главный режиссер дирекции документального кино Первого канала Наталья Гугуева. Об этом сообщает ТАСС.
"Да, он погиб. Это подтвердили и его родные", – сказала Гугуева.
Кузнецов считался одним из лучших пилотов морской авиации ВМФ России, а также был главным героем документальной ленты "Форсаж. Возвращение" (2016). Ранее он принимал участие в испытаниях самолета Бе-200 в условиях Арктики.
Пожарный самолет Бе-200 разбился на юго-востоке Турции 14 августа. Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек, пятеро из российской команды и трое – представители министерства лесного хозяйства Турции.
Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении самолета, к государственным наградам посмертно.
В Турции проводят судебную и технические экспертизы после крушения самолета Бе-200
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