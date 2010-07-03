Авария с участием четырех автомобилей произошла на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Мичуринском проспекте на западе Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел около станции метро "Мичуринский проспект", проводится проверка.

12 августа три автомобиля столкнулись на юге Москвы, пострадал один человек.