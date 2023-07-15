В МИД РФ прокомментировали попытку покушения на Симоньян и Собчак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Попытка покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак подтверждает террористическую сущность украинского руководства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

"Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] В. Зеленского, ответственного за целую серию терактов", – отметила дипломат.

В этой связи она напомнила в том числе об убийстве журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года, убийстве военкора Владлена Татарского в апреле этого года и покушении на писателя Захара Прилепина в минувшем мае.

Мотивы покушения на Симоньян и Собчак пока выясняются, однако, по словам Захаровой, очевидно, что поводом послужила их профессиональная деятельность.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также усомнилась в том, что международные организации отреагируют на случившееся, поскольку лицемерие стало для Запада традицией.

Ранее 15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак. Членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток, задержали на территории Москвы и Рязанской области.

В ФСБ уточнили, что при проведении следственных действий был подтвержден факт покушений по заданиям СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.



ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке убийств Симоньян и Собчак