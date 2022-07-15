Мужчина упал с четвертого этажа в ТРЦ на северо-западе Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Мужчина упал с четвертого этажа в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент произошел утром 15 июля на улице Сходненской.

Отмечается, что 34-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что трехлетний ребенок выпал из окна первого этажа здания на улице Садовой в подмосковном Ступине. По ее словам, ребенка доставили в больницу с травмой живота.

Омбудсмен напомнила, что даже при падении с первого этажа дети могут получить тяжелейшие травмы или погибнуть.

