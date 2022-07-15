В Москве пенсионерка погибла от травм после удара воздушной волной от проходящего поезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончалась пожилая женщина от травм, полученных после того, как ее отбросило воздушной волной от проходящего поезда. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

84-летнюю москвичку госпитализировали с диагнозом "сочетанная травма, закрытые переломы поясничных позвонков, ушибы грудной клетки, закрытый перелом подвздошной кости" в ГКБ имени Пирогова. Сообщение о смерти женщины поступило в полицию.

"В ходе проверки было установлено, что данные телесные повреждения она получила 4 июля в Смоленской области, когда ее отбросило воздушной волной от проезжающего поезда на насыпь", – прокомментировал источник.

По данным собеседника источника, сотрудники полиции уже проводят проверку по происшествию в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Ранее в Москве задержали охранников, стрелявших в бездомных. Ими оказались мужчины 1975 и 1985 годов рождения. Инцидент произошел вечером 13 июля в доме на Большой Косинской улице.