Охранников, стрелявших в бездомных, задержали в Москве

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Полиция задержала стрелявших в бездомных на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются", – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Злоумышленниками оказались охранники 1975 и 1985 годов рождения.

По данным ведомства, инцидент произошел в подъезде ранее расселенного жилого дома на улице Большой Косинской вечером 13 июля. Злоумышленники выстрелили из травматического оружия в четырех бездомных, в результате чего те получили телесные повреждения и были госпитализированы. Стрелявшие с места происшествия скрылись.

Ранее ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве готовивших теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы сторонников неонацистской группировки. Сообщалось, что молодые люди планировали заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. В ФСБ добавили, что участники группировки также причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.