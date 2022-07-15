Уборщица в Домодедово стащила у пассажирки одежду на 30 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уборщицу задержали в аэропорту Домодедово за кражу одежды у пассажирки, сообщает РИА Новости. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что оставила без присмотра в зале вылета чехол с новым костюмом, кожаной курткой и платьем. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и выяснили, что чехол похитила уборщица аэропорта. На кадрах видно, как она подходит к забытым вещам и перекладывает чехол в тележку с принадлежностями для уборки, после чего уходит.

Куда она дела пропавшие вещи, не уточняется. Злоумышленницу задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть линейного подразделения. В содеянном она созналась.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали грузчика, который украл около 21 миллиона рублей из багажа двух пассажиров в аэропорту Шереметьево. Злоумышленник совершил кражу во время погрузки багажа рейса Москва – Бишкек. Он залез в чемоданы и в одном обнаружил 10 миллионов рублей, а в другом – около 11 миллионов рублей.

После того как он присвоил себе все средства, его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.