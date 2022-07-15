Готовившего теракт жителя Приазовского района арестовали в Запорожской области

10:54
Фото: телеграм-канал "ГУ МВД ЗП"
Жителя Приазовского района Запорожской области арестовали за подготовку теракта с применением самодельного взрывного устройства, заявили в ГУ МВД региона.
"Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается , – говорится в телеграм-канале ведомства.
Среди изъятых предметов – два автомата Калашникова, пистолет Макарова, ручной пулемет Калашникова, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, две ручные гранаты РГД-5 с запалами и самодельное взрывное устройство.
В ГУ МВД по Запорожской области уточнили, что вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, злоумышленник арестован и в настоящее время дает показания по поводу целей изготовления самодельного взрывного устройства.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о задержании украинского диверсанта, который совершил покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.
Задержанный заявил, что работал по указанию Службы безопасности Украины, а в подготовке терактов принимал участие экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.
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