Готовившего теракт жителя Приазовского района арестовали в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД ЗП"

Жителя Приазовского района Запорожской области арестовали за подготовку теракта с применением самодельного взрывного устройства, заявили в ГУ МВД региона.

"Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается , – говорится в телеграм-канале ведомства.

Среди изъятых предметов – два автомата Калашникова, пистолет Макарова, ручной пулемет Калашникова, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, две ручные гранаты РГД-5 с запалами и самодельное взрывное устройство.

В ГУ МВД по Запорожской области уточнили, что вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, злоумышленник арестован и в настоящее время дает показания по поводу целей изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о задержании украинского диверсанта, который совершил покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

Задержанный заявил, что работал по указанию Службы безопасности Украины, а в подготовке терактов принимал участие экс-мэр Мелитополя Иван Федоров.

