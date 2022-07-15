Вертолет командующего военным округом Таиланда потерпел аварию – СМИ

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Военный вертолет, на борту которого находился командующий Четвертого округа сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенант Криенгкрай Сирак, потерпел крушение в южной таиландской провинции Сонгкла, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В результате происшествия пострадали семь человек, включая самого командира. Они получили травмы различной степени тяжести. Сирак получил травму бедра, однако его жизни ничто не угрожает.

Вертолет упал на деревья каучуковой плантации и перевернулся на левый борт. На момент прибытия спасателей все пострадавшие в аварии были в сознании. Их немедленно госпитализировали.

По некоторым данным, вертолет потерпел крушение, когда пилоты пытались выполнить вынужденную посадку по неизвестным причинам.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки вертолета в Люберецком городском округе. Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Аварийную посадку совершил вертолет марки Robinson.