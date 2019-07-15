В Третьяковке объяснили происхождение гильз

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В Третьяковской галерее подтвердили факт находки гильз в одном из подвалов бывшего Центрального дома художника (ЦДХ). Сотрудники ЦДХ пояснили, что гильзы оказались стреляными и собирались неизвестными людьми для сдачи в пункты сбора цветного металла, передает РИА Новости.

"Да, мы подтверждаем факт находки стреляных гильз в подвальных помещениях бывшего ЦДХ, где проводилась расчистка от мусора. Предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла", – заявила пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.

Ранее сообщалось, что при осмотре подвального помещения Центрального дома художника специалисты обнаружили около 10 килограммов оружейных гильз, завернутых в мешок. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку для установления факта принадлежности гильз.

Здание ЦДХ полностью перешло во владение Третьяковской галереи 1 апреля 2019 года. Реконструкция новой части здания начнется в 2022–2023 годах. После реконструкции в обновленном здании будет четыре секции. В них разместятся хранилища, реставрационные мастерские, гостиная и образовательный центр. Отдельную секцию отведут под экспозиции.

