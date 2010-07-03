Комиссия МАК начала расследовать крушение вертолета в Подмосковье

Фото: ТАСС/МЧС России

Для расследования обстоятельств крушения вертолета Robinson в Подмосковье сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает Агентств "Москва". Она уже приступила к работе.

Вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе 14 июля. Погибли пилот и пассажир. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же.

Одним из погибших в результате ЧП был пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин. В 2012 году он обучал Владимира Путина перед полетом на дельтаплане со стерхами. Вторым погибшим оказался Олег Чернигин, который помогал Никитину обучать президента.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц.

