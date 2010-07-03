Опубликовано видео с места крушения вертолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения вертолета Robinsson в Подмосковье, в результате которого погибли два человека.

Также стала известна личность второго погибшего. Им оказался Олег Чернигин. Он помогал Игорю Никитину обучать Владимира Путина полетам на дельталете, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России).

Чернигин родился в 1960 году. Он написал более 15 научных работ на темы сверхлегкой авиации, применения сверхлегких воздушных судов в экономике, аэродинамике, а также на тему динамики полета и о методах испытаний.

Вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе 14 июля. Погибли пилот и пассажир. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же.

Одним из погибших в результате ЧП был пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин. В 2012 году он обучал Владимира Путина перед полетом на дельтаплане со стерхами.

Осенью 2012 года президент по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке участвовал в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого он прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". После этого он совершил три полета на дельтаплане.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц.