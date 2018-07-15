Выбежавших на поле "Лужников" во время финала ЧМ-2018 доставили в полицию

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Четверых выбежавших на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу в Москве доставили отделение полиции, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Ими оказались три девушки и один молодой человек. Сотрудники контроль-распорядительной службы стадиона удалили их со стадиона.

Ранее сообщалось, что примерно на 50-й минуте матча на поле выбежали три болельщика. Из-за их действий финальную встречу приостановили.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Завершился мундиаль матчем сборных Франции и Хорватии, в котором первая одержала победу.