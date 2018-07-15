Два человека пострадали в ДТП с участием поливомоечного КамАЗа и иномарки

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в столичном районе Нижегородский. Там столкнулись КамАЗ, который поливал дорогу, и автомобиль Honda. Об аварии сообщили в экстренных службах города.
Уточняется, что столкновение КамАЗа и иномарки произошло на пересечении улицы Подъемная и Перовского проезда. По предварительным данным, травмы получили два человека, передает Агентство "Москва".
На месте происшествия работают полицейские. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии.