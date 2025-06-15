СКР проверит информацию о травмировании москвичей из-за обрушения фасада здания

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Следственные органы СКР по столице организовали процессуальную проверку по факту травмирования трех москвичей из-за обрушения фасада здания.

Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя столичного СКР Виталию Саксину представить доклад о ходе процессуальной проверки.

Фасад одного из зданий обрушился 15 июня в районе метро "Китай-город". Из-за ЧП на место инцидента направлялись две бригады скорой помощи.

Прибывшие медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. При этом госпитализация никому из них не потребовалась.

