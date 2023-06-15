Бык насмерть забодал женщину в Курской области

Фото: телеграм-канал "112"

Бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в селе Солдатском Фатежского района. По некоторым данным, бык отвязался и бродил по участкам. Животное напало на пару в момент, когда его попытались вернуть в стойло.

"Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу сельсовета Солдатского Александра Сотникова, сейчас раненый мужчина находится в больнице. У него диагностировали перелом 20 ребер.

Сотников также сообщил, что семья держала быка в качестве домашнего скота.

"У них коров пять или шесть было, они держали этого быка, ему уже четвертый год. Честно сказать, они его обижали", – сообщил Сотников.

В семье четверо детей: три дочери и сын. Старшая дочь живет в Москве, другая в соседней деревне, еще одна учится в медицинском колледже в Курске. Сыну пары 14 лет, он учится в школе.

За получившим ранения отцом сейчас ухаживают младшие дети. На помощь семье приехали и другие родственники.

Ветеринары взяли у быка анализы на бешенство. Следователи организовали по факту произошедшего проверку.

До этого ребенок пострадал от бойцовской собаки в Нижнем Тагиле. Как сообщила мать мальчика, собака набросилась на ребенка и покусала его в момент, когда тот находился на пляже. После инцидента она нашла хозяйку собаки и написала заявление в полицию.

