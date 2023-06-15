Короткое замыкание произошло в здании в районе Центробанка РФ

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Короткое замыкание произошло в здании на улице Неглинной в Москве в районе Центробанка РФ. О происшествии сообщило главное управление МЧС России по столице.

Здание располагается там же, где находится Банк России, однако не уточняется, относится ли оно к структуре регулятора.

"Поступила заявка по адресу улица Неглинная, дом № 12, корпус Д. Произошло короткое замыкание, помощь спасателей не потребовалась", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее воспитанников и педагогов эвакуировали из школы № 1158 в Сумском проезде на юге Москвы из-за короткого замыкания.

Уточнялось, что произошел пожар в электрощитке. По информации экстренных служб, площадь возгорания составляла два квадратных метра. Пламя удалось потушить.

Воспитанников в ходе эвакуации переместили на школьный стадион. В общей сложности здание покинули более 510 учащихся и 30 сотрудников. В результате происшествия никто не пострадал.



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