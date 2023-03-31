Защита от короткого замыкания станет обязательной на соцобъектах с марта 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому с 1 марта 2024 года на социальных объектах станет обязательной установка систем защиты электросети от замыкания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что постановление вносит изменения в пункт 32 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

"Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций <...> оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии", – говорится в документе.

В перечень объектов, подпадающих под действие правила, также входят образовательные организацие с интернатом, детские сады, дома престарелых и инвалидов, спальные корпуса медорганизаций.

При этом установка защиты от дугового пробоя в электросетях, отвечающих за обеспечение жизнедеятельности пациентов в медучреждениях, а также в сетях электроснабжения систем противопожарной безопасности запрещается.

Отмечается, что здания, которые были или будут введены в эксплуатацию до 1 марта следующего года, необходимо будет оборудовать соответствующими устройствами в ходе ремонта или реконструкции.

Ранее в МЧС предупредили россиян о риске возгорания смартфонов во время зарядки ночью. Основная причина – неисправность зарядных устройств. В 2022 году из-за этого произошло больше 500 пожаров по всей России.

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