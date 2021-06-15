В Приморье задержали осквернивших памятник Герою РФ Пешкову подростков

07:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Приморском крае полицейские задержали двух школьниц, осквернивших памятник Героя России Олега Пешкова, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 14 июня в Арсеньеве. О нем в правоохранительные органы сообщила 66-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные лица на улице Калининской осквернили мемориал, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера. Прокуратура и полиция начали проверки.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили лиц, причастных к этому правонарушению. Ими оказались девочки в возрасте 14 и 15 лет. Информацию направят в органы образования Арсеньевского городского округа.
24 ноября 2015 года российский самолет Су-24 был сбит турецким F-16 над Сирией. Он рухнул в четырех километрах от границы с Турцией. Турецкие власти утверждали, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генеральный штаб России заявил, что самолет границу не пересекал. Это подтвердили данные сирийской ПВО.
Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян боевиками с земли. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. В сквере в Арсеньеве установлен мемориал в память о Пешкове.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: