В Приморье задержали осквернивших памятник Герою РФ Пешкову подростков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Приморском крае полицейские задержали двух школьниц, осквернивших памятник Героя России Олега Пешкова, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 14 июня в Арсеньеве. О нем в правоохранительные органы сообщила 66-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные лица на улице Калининской осквернили мемориал, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера. Прокуратура и полиция начали проверки.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили лиц, причастных к этому правонарушению. Ими оказались девочки в возрасте 14 и 15 лет. Информацию направят в органы образования Арсеньевского городского округа.

24 ноября 2015 года российский самолет Су-24 был сбит турецким F-16 над Сирией. Он рухнул в четырех километрах от границы с Турцией. Турецкие власти утверждали, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство. Генеральный штаб России заявил, что самолет границу не пересекал. Это подтвердили данные сирийской ПВО.

Пилот Олег Пешков после катапультирования был расстрелян боевиками с земли. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. В сквере в Арсеньеве установлен мемориал в память о Пешкове.